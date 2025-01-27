В Катаре запустили российский ресторанный гид GreatList

В Катаре запустили ресторанный гид GreatList Александра Сысоева, сообщает пресс-служба проекта.

Независимые эксперты оценили рестораны Дохи, выбрав более 25 лучших мест столицы Катара в категориях fine dining, smart casual, городских кафе и баров.

Все визиты команда проекта совершала анонимно, посещая заведения и выделяя лучшие в плане еды, сервиса, дизайна и атмосферы.

Основатель ресторанного гида Александр Сысоев отметил, что в Дохе присутствуют и филиалы международных сетей, и отличные локальные проекты.

«Учитывая, что много туристов приезжает в Катар из России и ОАЭ, выбор для экспансии был очевиден. В планах повторить успех в Дубае и вывести GreatList.ru в топ-5 ресторанных гидов города в ближайший год», — заявил ресторатор.

Он добавил, что в этом году состоится серия гастролей GreatList Sessions: лучшие шефы Дубая и Дохи приедут в Москву, а лучшие шефы Москвы прилетят с ответным визитом.

По его словам, это позволит гастролирующим шефам изучить русскую кухню, что увеличит приток туристов с Ближнего Востока, интересующихся гастрономией и лайфстайлом.

Точно так же жители ОАЭ и Катара смогут познакомиться с высочайшим профессионализмом российских шефов.

«Искренне рад, что российские гиды продолжают экспансию в мире. Это укрепляет нашу страну на внешней арене, и привлекает туристов в столицу. Рестораны WRF видят приток путешественников с Ближнего Востока, многие из которых руководствуются гидом GreatList.ru», — отметил основатель ресторанной группы White Rabbit Family Борис Зарьков.

Ранее сообщалось, что ресторанный гид GreatList запустили в ОАЭ.