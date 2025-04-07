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Названы правила, которые помогут избежать разрушительного поведения собаки

Pravda.Ru: активности помогут избежать разрушительного поведения собак
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Dusan Petkovic/Shutterstock/FOTODOM

Осваивание базовых команд, например, «ко мне», «сидеть», «фу», поможет избежать разрушительного поведения собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Правильная мотивация — ключ к успеху. Лакомства и кликеры заметно упрощают обучение», — отметил директор по маркетингу Томаш Гашковец.

Помимо этого, питомцам важно получать достаточное количество физической активности. Для этой цели подойдут бег, игры с мячом и фрисби, треккинг и каникросс. Чтобы собака не скучала, ей можно предложить головоломки, игры на поиск еды, обучение трюкам, а также кнопки общения, которые помогают питомцу «разговаривать». Специалисты добавили, что для укрепления связи с животным важно чаще гулять и путешествовать вместе, а также отдыхать.

Профессиональный кинолог Александр Шикян до этого говорил, что дрессировка поможет воспитать послушную и неагрессивную собаку, а также защитить ее от возможных угроз. По его словам, начинать необходимо с элементарного курса, в ходе которого питомец овладеет навыками комфортного проживания с владельцем в городских условиях.

Ранее кинолог объяснил выгоду от страховки здоровья собаки.

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