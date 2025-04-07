Названы правила, которые помогут избежать разрушительного поведения собаки

Осваивание базовых команд, например, «ко мне», «сидеть», «фу», поможет избежать разрушительного поведения собаки. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Правильная мотивация — ключ к успеху. Лакомства и кликеры заметно упрощают обучение», — отметил директор по маркетингу Томаш Гашковец.

Помимо этого, питомцам важно получать достаточное количество физической активности. Для этой цели подойдут бег, игры с мячом и фрисби, треккинг и каникросс. Чтобы собака не скучала, ей можно предложить головоломки, игры на поиск еды, обучение трюкам, а также кнопки общения, которые помогают питомцу «разговаривать». Специалисты добавили, что для укрепления связи с животным важно чаще гулять и путешествовать вместе, а также отдыхать.

Профессиональный кинолог Александр Шикян до этого говорил, что дрессировка поможет воспитать послушную и неагрессивную собаку, а также защитить ее от возможных угроз. По его словам, начинать необходимо с элементарного курса, в ходе которого питомец овладеет навыками комфортного проживания с владельцем в городских условиях.

Ранее кинолог объяснил выгоду от страховки здоровья собаки.