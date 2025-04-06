Кинолог объяснил выгоду от страховки здоровья собаки

Кинолог Голубев: страховка здоровья собаки может быть выгодна, но есть нюансы

Страхование жизни и здоровья собаки может быть полезно во многих случаях. Об этом РИА Новости рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

«Как правило, собаки за свою жизнь подвергаются большему риску, чем люди. Поэтому страхование домашнего животного от непредвиденных обстоятельств будет вполне справедливым решением», — сказал собеседник агентства.

Голубев отметил, что при выборе услуг, которые войдут в страховку, следует ориентироваться на породу и образ жизни питомца, поскольку дополнительные услуги могут не понадобиться спокойному домашнему питомцу.

Кроме того, отметил кинолог, не лишней будет страховка на случай болезни, если собаку взяли из приюта. Как правило, такие животные чаще подвержены различным заболеваниям, что влечет за собой значительные расходы, указал Голубев.

Также не стоит отказываться от предлагаемых большинством страховщиков услуги телеветеринарии и консультаций онлайн, поскольку некоторые проблемы со здоровьем не требуют присутствия собаки в кабинете ветеринарного врача.

Среди прочего кинолог предупредил, что большинство страховых компаний не работают с животными старше восьми-десяти лет. То же самое касается щенков: минимальный возраст, с которого можно оформить полис — два-три месяца.

До этого Голубев рассказал, что у людей есть огромное желание завести собаку, но совершенно нет времени на занятия с ней. Однако не стоит отказываться от возможности иметь питомца, важно лишь правильно подобрать его породу, указал кинолог.

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