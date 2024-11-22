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Священник рассказал об исповедях российских бойцов СВО

Священник из Новосибирска рассказал, что бойцы СВО говорят на исповедях

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РИА Новости

Протиерей Дмитрий Бабкин из Новосибирска рассказал об исповедях бойцов СВО. Его слова приводит «Московский комсомолец».

«Люди, бывает, злятся из-за проблем повседневных, у бойцов такой озлобленности нет. Они не позволяют себе роптать на Бога и кричать: «За что мне это все?!»» — отметил он.

Он отметил, что для военных было главным вернуться домой живыми, даже если ранеными.

Бабкин рассказал о российском военном, который якобы увидел беса и пришел на исповедь. После этого он приходил, ставил свечи и молился за сослуживцев.

Недавно председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов призвал власти РФ признать священников, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, ветеранами боевых действий.

Ранее красноярского священника наградили за спасение товарища на СВО.

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