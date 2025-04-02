Эксперт по ЖКХ рассказал, когда управляющая компания должна заменить старые батареи

Управляющая компания (УК) должна менять батареи в квартире в нескольких случаях. Об этом рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT.

Согласно российскому законодательству, батареи, которые являются частью общего имущества дома (стояки или радиаторы в подъездах) — это зона ответственности УК. То же самое касается случаев выхода из строя батарей в квартире из-за естественного износа, рассказал Бондарь.

При этом он пояснил, что если владелец квартиры уже менял батареи, то дальше он должен сам их обслуживать или покупать новые. УК в таком случае ничего менять бесплатно не обязана, подчеркнул специалист.

Замена за счет управляющей компании положена тем, кто живет в муниципальных квартирах, отметил эксперт по ЖКХ.

«Так что если у вас старые батареи, которые вы никогда не меняли, смело требуйте от УК их замены. Не идут навстречу — жалуйтесь в контролирующие органы», — добавил Бондарь.

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