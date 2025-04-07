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Дачникам рассказали, как сэкономить на счетах за воду и электричество

Специалист Бондарь: капельный полив поможет сэкономить на счетах за воду на даче
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Studio MDF/Shutterstock/FOTODOM

Установка счетчиков и капельный полив помогут сэкономить на счетах за воду на даче. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, капельный полив в сравнении с поливом из шланга сокращает расход воды вдвое.

«Сэкономить на электричестве помогут энергосберегающие лампы. Плюс рекомендую всегда выдергивать зарядки и приборы из розеток, потому как даже в режиме ожидания они «накручивают» счетчик», — отметил Бондарь.

Помимо этого, эксперт напомнил, что некоторые пенсионеры могут получать субсидию за жилищно-коммунальные услуги. Он уточнил, что компенсацию можно получить в том случае, если траты на коммунальные услуги превышают 22% от дохода.

Накануне в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ сообщили, что мошенники для хищения средств и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Злоумышленники кладут в почтовые ящики жильцов поддельные квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам.

Ранее юрист рассказал, как списать задолженность по ЖКХ.

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