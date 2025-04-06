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Россиян предупредили о новой схеме обмана с помощью квитанций ЖКХ

ТАСС: мошенники прибегают к схеме несуществующих долгов за ЖКХ
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Мошенники для хищения средств и получения доступа к персональным данным могут использовать схему с несуществующими долгами за коммунальные услуги. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Собеседник агентства рассказал, что злоумышленники кладут в почтовые ящики жильцов поддельные квитанции, в которых указывают на наличие задолженности по платежам.

УБК МВД России предупреждает, что в этой «платежке» указан поддельный QR-код для оплаты. Если произвести оплату по указанному QR-коду, то деньги поступят на счет мошенников.

Кроме того, QR-код в квитанции может вести на фишинговую ссылку, с помощью которой мошенники могут получить доступ к персональным данным, указал собеседник агентства.

В МВД призвали граждан проверять подлинность квитанций, сравнить, например, информацию в платежном документе с ранее поступавшими квитанциями, а также обратиться в домовой чат за помощью или в свою управляющую компанию.

В свою очередь следователь по особо важным делам ГСУ ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Юлия Острянина рассказала, что телефонные мошенники начали использовать «многоходовые комбинации», которые позволяют лишить уже обманутую жертву всех оставшихся сбережений и даже жилья.

Ранее стало известно, что более половины российских родителей боятся, что их детей обманут мошенники.

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