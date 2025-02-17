Врач объяснила, кому необходимо отказаться от красного мяса

Есть мнение, что красное мясо несет в себе больше вреда для организма человека, чем пользы. Некоторые люди даже призывают полностью отказаться от его потребления. Однако, как заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева, в этом вопросе не все так однозначно.

Во-первых, она отметила, что, говоря про красное мясо, нужно различать натуральное красное мясо и мясо промышленного производства (колбасы, сосиски и т.д.). И, когда речь заходит о мясной гастрономии, то врач рекомендует отказаться от нее всем людям, независимо от возраста, поскольку потребление такой продукции может принести здоровью лишь вред.

«Если мы говорим о натуральном красном мясе, то, согласно позиции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), его употребление нужно ограничить людям старше 50 лет. В таком возрасте есть красное мясо рекомендуется не чаще одного раза в месяц. Все остальное время рекомендуется использовать другие источники белка, такие как белое диетическое мясо, рыба, молочные продукты и растительный белок. И это объясняется рядом причин», — отметила Михалева.

Во-первых, по ее словам, красное мясо отличается более высоким содержанием холестерина. А, учитывая, что с возрастом и так возрастают риски развития атеросклероза сосудов, то потребление красного мяса может ускорить развитие этого заболевания. И, соответственно, повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых катастроф, таких как инсульты и инфаркты.

Кроме того, как рассказала специалист, при переваривании красного мяса в кишечнике образуются некоторые канцерогены. В норме они могут образовываться в кишечнике, но организм от них успешно избавляется. Однако с возрастом антиканцерогенная защита организма может снижаться, поэтому риск развития онкологических заболеваний при употреблении красного мяса с возрастом увеличивается, особенно это касается лет лиц старше 50 лет.

«При этом, особенно важен вид кулинарной обработки. Например, отварное мясо содержит меньше канцерогенов, чем жареное мясо или, особенно, приготовленное на открытом огне. То есть, шашлыки из красного мяса являются наиболее опасными в этом отношении», — заметила врач.

Также она обратила внимание, что ВОЗ и Международная организация по изучению рака относят красное мясо ко второму классу канцерогенной опасности в плане развития рака кишечника и некоторых других видов рака. А красное мясо промышленного производства — к первому классу онкологической опасности.

«Вдобавок к этому, красное мясо отличается высоким содержанием пуринов, из-за чего возрастает риск повышения мочевой кислоты. На этом фоне у людей старшего возраста и предрасположенных лиц может развиться подагра, поражение суставов и мочекаменная болезнь», — добавила диетолог.

Кроме того, по ее словам, красное мясо более калорийно. А, учитывая, что с возрастом склонность к лишнему весу увеличивается, для людей старше 50 лет это не лучший выбор.

Однако она подчеркнула, что это не значит, что всем людям стоит отказываться от красного мяса. Если говорить о его положительных свойствах, то оно содержит в себе все незаменимые аминокислоты для человеческого организма, а также много железа, необходимого детям, женщинам, особенно в период беременности, и мужчинам, ведущим активный образ жизни.

«Поэтому ограничить красное мясо в рационе рекомендуется только людям старше 50 лет. Всем остальным следует употреблять его 1-2 раза в неделю, но желательно не в жареном виде, не в виде шашлыков, и не в виде мясной гастрономии», — резюмировала врач.

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