Стало известно, сколько компаний в РФ нанимают на работу подростков

12% российских компаний трудоустраивают подростков, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование портала Superjob.

Отмечается, что в 2023 году таких работодателей было всего 4%. Кроме того, увеличилось и число вакансий для несовершеннолетних на 7%, а количество резюме соискателей — на 15%.

«12% компаний нанимают подростков, еще 6% предлагают стажировки школьникам и студентам моложе 18 лет. Положительная динамика налицо: два года назад трудоустроить несовершеннолетних были готовы лишь 4% организаций», — говорится в сообщении.

Эксперты называют одной из причин роста интереса к работе среди несовершеннолетних демографию, так как количество молодежи на рынке труда РФ начинает увеличиваться. Но количество вакансий для подростков серьезно не прирастает, так как к таким работникам и их работодателям предъявляются строгие требования законодательства.

До этого председатель наблюдательного совета Российских студенческих отрядов (РСО) Михаил Киселев сообщал, что дефицит кадров, охвативший большинство ключевых сфер экономики России, вынудил руководителей компаний и предприятий активнее брать на работу подростков.

Ранее в Роскачестве предрекли возвращение части релокантов.