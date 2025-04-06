Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минусинске объявили временную эвакуацию жителей оставшихся без света домов

Мэр Минусинска: решено организовать эвакуацию жителей из-за отсутствия света
close
Илья Наймушин/РИА Новости

Жителей домов, которые остались без света в Минусинске Красноярского края из-за сильного ветра, эвакуируют в пункты временного размещения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Дмитрий Меркулов.

«Принято решение организовать временную эвакуацию жителей, оставшихся без электричества, в пункте временного пребывания (гимназия № 1 по адресу пр.Сафьяновых,13) и обеспечить их местом отдыха в теплом помещении», — заявил он.

Мэр отметил, что на данный момент без света остаются более тысячи домов. Специалисты продолжают восстанавливать линии электроснабжения. Глава города выразил надежду на то, что энергетики смогут вернуть свет жителям до конца дня.

Он добавил, что за всю историю Красноярского края люди не помнят такого сильного ветра. Меркулов подчеркнул, что ситуация остается очень серьезной, из-за природной стихии особенно пострадал восток региона.

5 апреля Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область оказались во власти разрушительного урагана с порывами ветра до 33 м/с. Ветер повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами