В Минусинске объявили временную эвакуацию жителей оставшихся без света домов

Жителей домов, которые остались без света в Минусинске Красноярского края из-за сильного ветра, эвакуируют в пункты временного размещения. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» мэр города Дмитрий Меркулов.

«Принято решение организовать временную эвакуацию жителей, оставшихся без электричества, в пункте временного пребывания (гимназия № 1 по адресу пр.Сафьяновых,13) и обеспечить их местом отдыха в теплом помещении», — заявил он.

Мэр отметил, что на данный момент без света остаются более тысячи домов. Специалисты продолжают восстанавливать линии электроснабжения. Глава города выразил надежду на то, что энергетики смогут вернуть свет жителям до конца дня.

Он добавил, что за всю историю Красноярского края люди не помнят такого сильного ветра. Меркулов подчеркнул, что ситуация остается очень серьезной, из-за природной стихии особенно пострадал восток региона.

5 апреля Хакасия, Красноярский край и Новосибирская область оказались во власти разрушительного урагана с порывами ветра до 33 м/с. Ветер повалил сотни деревьев, сорвал крыши с домов и оставил целые районы без электроснабжения. В Абакане и Саяногорске из-за песчаной бури видимость упала до критического уровня, создав угрозу для движения на трассах.

Ранее в Красноярске сорванная ураганом крыша повредила автомобиль.