В Словакии намерены уничтожить значительную часть бурых медведей

Словацкие власти приняли решение об отстреле сотен занесенных в национальную Красную книгу бурых медведей. Об этом сообщает BBC News.

Всего планируется отстрелить 350 из 1300 живущих в стране медведей. Для того чтобы обойти природоохранные ограничения, в районах, где водятся хищники, введут чрезвычайное положение.

Глава правительства Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что нельзя жить в стране, где людям страшно ходить в лес.

Причиной для столь жесткого решения властей стало нападение медведя на человека в Банска-Бистрицком крае. Власти считают, что нападения на людей участились из-за того, что хищников стало слишком много. В 1990-е годы медведей почти не стало. Поэтому для восстановления популяции несколько особей завезли с Украины.

3 апреля сообщалось, что в Подмосковье медведь напал на человека и сломал ему кости.

Ранее медведь пробрался во двор жителей Сочи в поисках еды.