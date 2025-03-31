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Медведь пробрался во двор жителей Сочи в поисках еды

В Сочи медведь пробрался на территорию частного дома и попал на видео

В Адлерском районе Сочи медвежонок пришел на участок к местным жителям, косолапый бродил в поисках еды. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лабинск Онлайн».

Инцидент произошел в селе Нижняя Шиловка. По данным портала «Блокнот Сочи», жители частного дома по улице Рижской заметили в своем дворе медведя. Сельчане сообщили о незваном госте в экстренные службы, но бригада сочинского заповедника прибыла на вызов спустя два часа, когда косолапый уже сбежал.

Специалисты отметили, что медвежонку примерно два года, агрессии к людям он не проявлял. В нацпарке Сочи напомнили, что при встрече с диким зверем ни в коем случае не стоит убегать от него, лучше попытаться отогнать хищника криком.

До этого сообщалось, что в Башкирии медведь напал на любителя березового сока. Несчастный случай произошел в Бурзянском районе. Пострадавшим оказался житель деревни Новоуманово, который пошел в лес за березовым соком. Хищник напал на мужчину, но тот смог отбиться и остался в живых. Сейчас он находится под наблюдением врачей в ЦРБ. Его состояние после операции оценивается как стабильно-тяжелое.

Ранее американец прогнал медведя со своего участка, переодевшись в его сородича.

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