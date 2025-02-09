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Раскрыт минимальный размер пенсии по областям России

«РБК-Инвестиции»: раскрыт минимальный размер пенсии по областям России
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Denis.Vostrikov/Shutterstock/FOTODOM

В России размер минимальной пенсии определяется исходя из прожиточного минимума пенсионера (ПМП), который варьируется в зависимости от региона. «РБК-Инвестиции» выяснило, в каком регионе самая низкая пенсия.

«В России законодательно не закреплен термин «минимальная пенсия». По сути, минимальная пенсия неработающим пенсионерам напрямую зависит от величины прожиточного минимума пенсионера», — напомнили в публикации.

Так, по данным агентства, в Чукотском автономном округе зафиксирован наибольший прожиточный минимум пенсионера — около 39 803 рубля, тогда как самый низкий — в Пензенской, Саратовской и Белгородской областях — около 12 811 рублей.

До этого член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что страховые пенсии в стране с 2026 года начнут индексировать по новой схеме — с 1 февраля и с 1 апреля. Парламентарий отметила, что будет проводиться индексация страховых пенсий на годовой уровень инфляции, который установят уже в январе.

Ранее самозанятым россиянам рассказали, что будет с их пенсией.

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