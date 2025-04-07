Жителей Ростовской области предупредили об опасности атаки БПЛА

На территории Ростовской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Ведомство призвало граждан покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

В ночь на 6 апреля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и сбили 11 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Восемь дронов уничтожили над территорией Ростовской области, два — в Курской области и один — над Белгородской областью.

5 апреля сообщалось, что системы ПВО за сутки уничтожили 208 дронов самолетного типа и 12 боеприпасов, выпущенных ВСУ.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Госдуме предложили ответить «Орешником» на атаки дронов на Россию.