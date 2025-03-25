В России пройдут антитеррористические учения в школах

В конце апреля пройдут всероссийские учения по действиям при террористической угрозе в школах и колледжах. Об этом сообщила директор департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Лариса Фальковская, передает ТАСС.

«Ближайшие такие очередные учения у нас запланированы на конец апреля текущего года. Обозначил сегодня на оперативном совещании [министр просвещения РФ] Сергей Сергеевич [Кравцов], что это будет ориентировочно 29-30 апреля», — сказала глава департамента.

Фальковская напомнила, что с августа 2023 года в России ежегодно проводятся учения по действиям сотрудников охраны и персонала образовательных организаций при различных угрозах. Мероприятия организуют дважды в год: в августе в рамках подготовки к учебному году, а также весной при привлечении учащихся.

В ноябре прошлого года во Владивостоке школьникам устроили соревнования со стрельбой и занятиями по военной подготовке. Учения проходили на стадионе 155-й Гвардейской бригады морской пехоты, которая принимает участие в спецоперации.

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