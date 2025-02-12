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Полиция Германии подняла вертолет, чтобы найти мужчину, угрожавшего школьникам

Bild: полиция ФРГ разыскивает вооруженного мужчину, угрожавшего школьникам
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IMAGO/Revierfoto/IMAGO/Revierfoto/Global Look Press

Немецкая полиция ищет в городе Хагене молодого мужчину, который 12 февраля угрожал ученикам местной школы. Об этом пишет Bild.

По данным издания, силовикам пришлось патрулировать территорию вокруг учебного заведения, защищая учащихся от неизвестного юноши, который сыпал угрозами и «положил глаз на школьницу».

Для поисков предполагаемого преступника полицейские даже подняли в воздух вертолет, так как, по предварительной информации, молодой человек вооружен.

До этого то же издание сообщало, что в ФРГ орудует хулиган, который нападает на политиков, используя кошачьи экскременты. Отмечается, что первое нападение неизвестного произошло 12 января прошлого года на офис депутата парламента от «Зеленых» Феликса Мартина. Неизвестный набил почтовый ящик кошачьими фекалиями и разбросал экскременты у главного и заднего входов. Неделю спустя был атакован офис его коллеги Штефана Шнайдера из ХДС.

Дебошира все еще не поймали.

Ранее сообщалось, что неизвестные насыпали металлическую стружку в двигатель нового корвета ВМС ФРГ.

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