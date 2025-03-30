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Голодный петербуржец угрожал сотруднику кафе пистолетом, требуя шаурму

В Петергофе мужчина с пневматическим пистолетом требовал шаурму
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Shutterstock/FOTODOM

В Петергофе сотрудники полиции задержали мужчину, который угрожал сотруднику кафе пистолетом и требовал бесплатной еды. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 28 марта, в полицию Петродворцового района поступило сообщение о том, что в кафе неизвестный угрожает продавцу. Злоумышленник с пневматическим пистолетом требовал бесплатной шаурмы.

Хулигана задержали, он доставлен в отдел полиции, пневматический пистолет у него изъят. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Краснокамске сладкоежка предстанет перед судом за кражу шоколада из магазина. 31-летний мужчина зашел в сетевой магазин, взял десятки шоколадок и отправился на выход, не оплатив товар. За ним бросилась продавец, чтобы вернуть украденное. Мужчина пытался скрыться, роняя по дороге сладости, но у него не вышло. Женщина догнала его и потребовала вернуть товар. Задержать нарушителя работнице магазина помог прохожий. Вместе они привели мужчину в супермаркет и вызвали правоохранителей.

Ранее в Омске мужчина украл из магазина дорогой алкоголь и угрожал ножом продавцам.

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