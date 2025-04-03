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Белый дом уволил трех сотрудников СНБ после встречи Трампа с активисткой

CNN: Белый дом уволил трех сотрудников после встречи Трампа с активисткой Лумер
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Leah Millis/Reuters

Администрация Белого дома уволила трех сотрудников Совета национальной безопасности (СНБ) после встречи президента США Дональда Трампа с правой активисткой Лорой Лумер, обвинившей их в нелояльности. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Среди уволенных — директор по разведке СНБ Брайан Уолш, старший директор по законодательству Томас Будри и эксперт по технологиям Дэвид Фейт, ранее работавший в Госдепе при Трампе.

«Увольнения напрямую стали результатом встречи с Лумер», — заявил один из источников.

Неясной остается судьба главного заместителя советника по нацбезопасности Алекса Вонга. По данным CNN, советник Майкл Уолтц мог отказаться увольнять его из-за вовлеченности Вонга в скандал с утечкой данных об ударах США в Йемене. При этом Лумер допускает, что именно он ответственен за добавление главного редактора Atlantic Джеффри Голдберга к «сигналгейту».

24 марта Голдберг сообщил, что его по ошибке добавили в секретный чат правительства США в мессенджере Signal. Это сделал пользователь, представившийся Уолтцем. В результате корреспондент стал свидетелем того, как высокопоставленные американские чиновники обсуждают детали военной операции в Йемене. Журналист обнародовал полученные данные, после чего в стране разразился скандал. При этом Белый дом подтвердил подлинность соответствующей информации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, когда уволят всех сотрудников зарубежных офисов USAID.

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