Стало известно, когда уволят всех сотрудников зарубежных офисов USAID

Reuters: почти всех местных и американских сотрудников USAID уволят к сентябрю

Почти все местные сотрудники в других странах и американские дипломаты, работающие в структурах Агентства США по международному развитию (USAID), будут уволены к сентябрю. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что уволить сотрудников ведомства распорядилась команда департамента эффективности правительства США (DOGE) Илона Маска.

Агентство подчеркивает, что об этом уведомили конгресс. Также к сентябрю планируют закрыть все зарубежные офисы USAID, а часть функций агентства передадут госдепартаменту США.

До этого сообщалось, что американский президент Дональд Трамп сократил международную помощь США в рамках деятельности Агентства США по международному развитию на $27 млрд.

Эксперты полагают, что сокращение помощи может привести к тому, что люди по всему миру «начнут заболевать чаще», так как Соединенные Штаты являются «крупнейшим в мире донором в области здравоохранения и гуманитарной помощи».

Отмечается, что демократы из конгресса могут оспорить полномочия администрации президента по данному вопросу.

Ранее экс-президент Бразилии поблагодарил Трампа за меры против USAID.