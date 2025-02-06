«В Америке ты только проснулся, а уже должен кому-то $100». История россиянки, переехавшей в Майами

Россиянка Дарья Куниловская родилась в Хабаровске, выросла и получила образование в Москве, после чего построила успешную карьеру в индустрии моды. А в 2022 году переехала жить в Майами. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах она рассказала о причинах переезда и размеренной жизни на побережье, а также объяснила, почему старается не заводить близкой дружбы с выходцами из стран бывшего СССР.

Жизнь в России

close Из личного архива Дарьи

— Я родилась в Хабаровске, но выросла и получила образование в Москве. Окончила факультет политологии Высшей школы экономики, затем Институт политических исследований в Париже, после чего вернулась в Москву и некоторое время работала по специальности. Потом я сменила профиль и начала работать в модной индустрии. У меня была успешная карьера: я много путешествовала, сотрудничала с люксовыми домами моды, ведущими мировыми дизайнерами и глянцевыми журналами. Мне очень нравилась моя жизнь и моя работа, но в 2022 году все изменилось. Все бренды, с которыми я сотрудничала, ушли из России. Вслед за ними из страны уехали многие мои клиенты, с которыми я работала как стилист-имиджмейкер. Я очень люблю Москву, свою семью и друзей, поэтому решение о переезде далось мне нелегко: долго сомневалась, переживала, плакала, надеялась, но в итоге все-таки уехала.

Переезд в США и адаптация

close Из личного архива Дарьи

— В июле 2022 года я прилетела в Майами по туристической визе. Позже подала документы на визу талантов. Изначально я выбирала между Европой и США, но остановилась на Штатах, так как здесь у меня больше возможностей для дальнейшего развития — в перспективе планирую работать в киноиндустрии, стать художником по костюмам. Сразу после переезда я подала заявку на грант в Parsons School of Design, выиграла стипендию и сейчас прохожу обучение. В Майами жила моя одноклассница, которая помогла мне найти квартиру: это была небольшая студия в хорошем доме на первой береговой линии. Было тяжело от осознания того, что я теперь одна: без родителей, без бойфренда, с которым рассталась незадолго до переезда, без моей любимой собаки, которую пришлось оставить в Москве.

Работа в США

close Bilanol/Shutterstock

— В Майами я продолжила работать стилистом-имиджмейкером с частными клиентами, а затем стала развиваться в направлении баинга. Рабочий день здесь заканчивается рано — в 15:00 все уже отдыхают и занимаются своими делами. Было сложно перестроиться на такой режим после Москвы, где все торопятся и куда-то бегут. Сегодня, помимо работы с частными клиентами, я начала сотрудничать с глянцем и киностудиями. Пока не хочу хвастаться успехами, скажу лишь, что в процессе реализации своих планов.

Стоимость жизни в Майами

close Из личного архива Дарьи

— На базовые расходы в Майами одному человеку нужно зарабатывать хотя бы $5000. Этого хватит на аренду жилья, питание и редкие выходы в рестораны или на концерты. Хотя концерт концерту рознь: билет на российских артистов, типа Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) или «Мумий Тролля», стоит $150, посмотреть и послушать мировых звезд уровня Beyonce или Coldplay — от $150 и до $700–$1000. Но если не шиковать, $5000 хватит. Самое дорогое — это аренда жилья. За свою первую квартиру-студию я платила $2800 в месяц, что по местным меркам недорого. Можно найти квартиру за $2500, но это будет новый район города с неразвитой инфраструктурой. Кто-то вообще может жить с соседями. Но хорошее жилье за эти суммы не снять. И нужно иметь в виду, что при заселении вам понадобится внести три или четыре депозита, в зависимости от управляющей компании или ассоциации здания.

Продукты в Майами стоят дороже, чем во многих других американских городах. Как и в Москве, цены зависят от сети, в которой ты закупаешься. Я трачу на продукты около $1500 (без учета ресторанов) в месяц, но не экономлю на еде — и в моем рационе много свежих овощей, которые здесь стоят дорого. Например, маленькая упаковка руколы стоит от $5 до $7, так что обычный овощной салат обойдется примерно в $12.

В Майами очень развита культура еды вне дома, поэтому в городе полно ресторанов на любой вкус и кошелек. Можно пойти в суши-буфет и заплатить $35 за безлимит, там все будет вкусное и свежее, но это не то место, куда идут за атмосферой. Обед или ужин в красивом ресторане с приличным сервисом и вкусной едой обойдется минимум в $120 на человека.

Развлечения в Майами

close Из личного архива Дарьи

— В свободное время я много гуляю по побережью с собакой, которую в прошлом году забрала из Москвы. В выходные люблю посидеть в каком-нибудь приятном месте — почитать книжку и попить кофе. Американцы пьют очень много кофе, но вкусный кофе подают далеко не везде. Учу испанский, беру уроки фортепиано, занимаюсь спортом, иногда хожу с подружками в русскую баню. Недавно прониклась американским футболом — ходила с приятелем на матч Miami Dolphins.

Русские в Майами

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— В Майами огромное русскоговорящее комьюнити. Есть целые районы, которые считаются «русскими», например, Sunny Isles. Как следствие, в городе много заведений, открытых русскими ребятами. Выглядят они, за редким исключением, как «взрыв из прошлого». Серьезно, это даже не нулевые, а скорее 90-е. Но самое забавное, что в этих местах всегда полно людей.

Местные к русским относятся нормально. Но я с соотечественниками держу ухо востро, потому что среди них очень много недобросовестных и непорядочных людей, которые легко могут тебя обмануть под видом сервиса аренды авто, оформления документов и других услуг.

Сервис в Майами

close Из личного архива Дарьи

— С сервисом в Майами все просто — его здесь нет. В городе много классных ресторанов с хорошим меню, красивым интерьером, интересным концептом и, соответственно, высоким ценником. Но даже в таких заведениях сервис хромает. Как-то я пришла в один из своих любимых ресторанов, села за столик и ждала подругу. В какой-то момент ко мне на диван подсел официант и стал откровенно «клеиться». Хорошо, что это заметил менеджер. Самое интересное, что в таких заведениях чаевые тебе сразу включают в счет, ты не можешь от них отказаться вне зависимости от качества обслуживания.

Отдельная боль — бьюти-услуги. Во-первых, стоят они дорого. Например, маникюр с гель-лаком обойдется в Майами в $100. Но цена не гарантирует качества: у меня ушло несколько месяцев на поиск хорошего мастера. Во-вторых, все происходит очень медленно. На днях я приехала к косметологу и полтора часа ждала начала процедуры, хотя прибыла четко к назначенному времени. В-третьих, тебе обязательно попытаются навязать дополнительные услуги, даже если они не нужны. Агрессивный маркетинг.

Тоска по России и планы на будущее

close Из личного архива Дарьи

— Я очень скучаю по дому, по Москве, по друзьям. Безумно скучаю по маме, созваниваемся с ней каждый день. Скучаю по этому ощущению спокойствия, которое было дома. Сейчас я четко понимаю, что то, что в Москве казалось мне стрессом, — полнейшая ерунда. Потому что в Америке ты только просыпаешься, а уже должен кому-то минимум $100. И ты в этом постоянно варишься, нон-стоп.

В перспективе хочу переехать из Майами в Нью-Йорк или Бостон. Во-первых, здесь все очень медленно — и привыкнуть к такому ритму жизни после московского сложно. Во-вторых, мне не хватает культурного масштаба. В-третьих, я устала от жары и вечного лета, мне хочется смены сезонов. Но главная причина — это индустрия, в которой я планирую продолжить развиваться. Сегодня все большие студии, среди которых Netflix и HBO, строят свои продакшн-студии под Нью-Йорком. Многие думают, что центр киноиндустрии находится в Лос-Анджелесе, но это не так — большинство продюсеров и режиссеров оттуда переехали, и сейчас там практически ничего не снимается. Поэтому смотрю в сторону Нью-Йорка или Бостона.