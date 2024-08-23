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Общество

Подняли бунт и убили сотрудников: заключенные захватили колонию в Волгоградской области

Онлайн-трансляция бунта в волгоградской колонии

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Антон Денисов/РИА Новости
В волгоградской колонии ИК №19 заключенные взяли в заложники сотрудников ФСИН. На видео с места происшествия бунтовщики заявили о своей принадлежности к исламистам. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:38

Три человека погибли при захвате колонии — Telegram-канал Baza

Еще пятеро смогли сбежать (четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный). Один из них, начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации.

13:37

Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников — источник RT в правоохранительных органах Волгоградский области

Дорога к ИК-19 перекрыта.

13:36

Нападавшие требуют $2 млн и вертолет — источник СМИ

13:36

ФСИН подтвердила бунт в колонии.

«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие».

13:35

В бунте участвовали до четырех осужденных — ТАСС

13:31

❗В интернете появилось видео, снятое самими бунтовщиками. Что на нем происходит:

  • Заключенные назвали себя «моджахедами Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и заявили о захвате колонии в городе Суровикино (до Волгограда от него более 100 км).

  • На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно.

  • Вооружены ножом и чем-то похожим на молоток, огнестрельного оружия на виду нет.

  • Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.

13:30

В Волгоградской области заключенные подняли бунт в ИК №19 и взяли заложников. «Газета.Ru» начинает прямую трансляцию происходящего.

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