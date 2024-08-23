Подняли бунт и убили сотрудников: заключенные захватили колонию в Волгоградской области

Три человека погибли при захвате колонии — Telegram-канал Baza
Еще пятеро смогли сбежать (четыре сотрудника исправительной колонии и один заключенный). Один из них, начальник ИК-19 Андрей Девятов находится в реанимации.
Спецназ ФСИН проводит операцию по освобождению заложников — источник RT в правоохранительных органах Волгоградский области
Дорога к ИК-19 перекрыта.
❗ФСИН подтвердила бунт в колонии.
«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие».
❗В интернете появилось видео, снятое самими бунтовщиками. Что на нем происходит:
- Заключенные назвали себя «моджахедами Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация) и заявили о захвате колонии в городе Суровикино (до Волгограда от него более 100 км).
- На записи присутствуют трое нападавших, включая оператора. Один из них в форме заключенного, второй нет, оператора не видно.
- Вооружены ножом и чем-то похожим на молоток, огнестрельного оружия на виду нет.
- Видео снято в рабочем кабинете, на полу которого лежат без движения в крови трое мужчин в камуфляже, еще одного сотрудника нападавшие держат в заложниках.