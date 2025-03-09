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В УПЦ назвали осквернением проверку мощей святых Киево-Печерской лавры

Епископ УПЦ Гедеон: мощи святых Киево-Печерской лавры не вскрывали даже фашисты
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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

Организованная Министерством культуры Украины проверка «сохранности мощей» святых Киево-Печерской лавры превосходит своим цинизмом даже отношение к мощам со стороны немецко-фашистских захватчиков. Об этом ТАСС заявил бывший наместник Десятинного монастыря в Киеве, епископ Украинской православной церкви (УПЦ) на покое Гедеон (Харон).

«Осквернение святых мощей в канун [праздника] Торжества Православия (в этом году отмечается 9 марта по новому стилю — «Газета.Ru») — это то, что не делали даже немецко-фашистские захватчики», — заявил собеседник агентства.

Епископ пояснил, что когда немецко-фашистские захватчики пришли в Киев в 1914 году, они осмотрели, но не вскрывали мощи. Гедеон подчеркнул, что решение «о проверке сохранности мощей» является «плевком в душу» всем православным верующим на Украине, а также в Русской православной церкви.

Также священник обратил внимание, что так называемая инвентаризация мощей помогает в борьбе Православной церкви Украины (ПЦУ) с УПЦ. Гедеон считает, что необходимо сделать инвентаризацию для того, чтобы передать ПЦУ все святыни.

До этого сообщалось, что в Минкультуры Украины приняли решение о создании особой комиссии для проверки сохранности мощей святых в ближних и дальних пещерах Киево-Печерской лавры. В ведомстве добавили, что сведения о работе комиссии в ведомстве будут под грифом «с ограниченным доступом».

7 марта ТАСС со ссылкой на источник в РПЦ сообщал, что в Русской православной церкви допускают, что украинские власти могут вывезти за границу часть мощей Киево-Печерской лавры после проверки сохранности останков, которую инициировал Минкульт Украины.

Ранее в Киево-Печерской лавре завалился золотой крест.

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