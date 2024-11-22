Психолог рассказала, как животные влияют на психику человека

Как показывают исследования, животные позитивно влияют на психику человека. Об этом в интервью Общественной Службе Новостей сообщила психолог Дарья Дугенцова. Она напомнила, что существует понятие «пет-терапия» — лечение домашними питомцами.

«Как минимум, они (животные — «Газета.Ru») становятся причиной, по которой человек получает от организма гормоны радости и счастья; с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни; а еще, при наличии дома «друга» человек перестает испытывать одиночество», — пояснила специалист.

Однако, по ее словам, в случае серьезных психических расстройств, таких как депрессия, полностью заменить профессиональную помощь пет-терапией не получится.

Независимый HR-специалист Зулия Лоикова до этого говорила, что животные помогут работникам успокоиться и снять стресс, если завести их в офисе. По ее словам, в IT-компаниях и творческих организациях часто можно увидеть собак, кошек, рыбок и других питомцев.

При этом она подчеркнула, что некоторых животных не стоит заводить на рабочем месте. Так, например, попугаи своим криком могут мешать работать, а грызуны — загрязнять пространство вокруг клетки.

Ранее психологи выяснили, как наличие питомца влияет на развитие детей.