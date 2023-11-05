У подростка развился паралич из-за инфаркта спинного мозга после тренировки с гантелями

Врачи из Кеттерингской больницы общего профиля (Британия) сообщили о случае инфаркта спинного мозга у подростка, вызванного силовой тренировкой с гантелями. Медицинский отчет опубликован в журнале BMJ Case Reports.

Подросток старшего возраста поступил в больницу с жалобами на нарушение движений в руках и ногах (вялый паралич) и острую задержку мочи. Эти симптомы появились у него после тренировки, во время которой он выполнял жим с гантелями.

Авторы отчета отметили, что МРТ имеет ограниченную чувствительность при обнаружении инфаркта переднего отдела спинного мозга в первые часы после появления симптомов: обследование не выявило никаких отклонений через 12 часов после появления симптомов, признаки инфаркта на МРТ стали видны лишь через пять дней.

Через три недели у пациента началось спонтанное улучшение состояния, а через шесть недель он смог самостоятельно заниматься повседневной деятельностью.

Врачи предположили, что причиной инфаркта мог стать частичный разрыв межпозвонкового диска, фрагменты которого вызвали закупорку спинномозговых артерий. Инфаркт, возникающий во время физических упражнений и поднятия тяжестей, может поражать грудной или шейный отдел спинного мозга. Большая интенсивность упражнений или вес снаряжения не связаны с риском инфаркта спинного мозга, подчеркнули врачи. Несмотря на серьезность этого состояния, прогноз обычно благоприятный, но важно начать реабилитацию как можно раньше.

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