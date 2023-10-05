Российские врачи спасли младенца от инфаркта

Ребенка с тяжелым врожденным пороком сердца спасли новосибирские кардиохирурги из центра им. Мешалкина. Об этом сообщает «НГС» со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

Пятимесячную девочку с тяжелой коронарной недостаточностью прооперировали кардиохирурги, у ребенка был выявлен врожденный порок артерий, которые питают сердечную мацу, младенец находился на грани инфаркта. Левая коронарная артерия отходила не от аорты, как положено, а от легочной артерии.

«Это редкий порок, он встречается у 3-5 младенцев на 100 000 новорожденных и является главной причиной детских инфарктов. Проявляется уже в первые месяцы жизни», — рассказал сердечно-сосудистый хирург Илья Сойнов.

Хирургическое вмешательство прошло успешно — несмотря на сложный послеоперационный период, девочка пошла на поправку. В течение двух недель она находилась под наблюдением медиков и после была выписана из больницы на амбулаторное лечение и реабилитацию.

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