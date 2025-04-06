Более 730 жителей курского приграничья эвакуировали в безопасные районы

С 12 марта сотрудники МЧС, Минобороны, а также волонтеры вывезли 731 человека из районов курского приграничья. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, мирных жителей оперативно доставили в пункты временного размещения (ПВР), где им оказывают всесторонняя помощь. В том числе россиянам помогают восстановить документы. В безопасных районах с курянами работают психологи и специалисты других ведомств.

По телефону горячей линии можно круглосуточно уточнить списки людей, которых вывезли из приграничных районов, а также запросить информацию о наличии мест в ПВР. С августа 2024 года в кол-центр поступило более 22 тыс. звонков.

Всего, по данным ТАСС, более 6,3 тыс. жителей Курской области, в том числе 1,2 тыс. детей, попали в пункты временного размещения с начала вторжения Украины. По словам правительства, общая вместимость всех 89 развернутых в регионе ПВР — более 13 тыс. человек. В пресс-службе добавили, что в 121 населенном пункте региона действует запрет на въезд и передвижение гражданских, большинство из них — 79 населенных пунктов — находится в Суджанском районе.

Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн отреагировал на сообщения о жестоком обращении с детьми в Железногорске.