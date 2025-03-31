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Хинштейн отреагировал на сообщения о жестоком обращении с детьми в Железногорске

Хинштейн: прокуратура проверит сообщения о ситуации в железногорском интернате
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Прокуратура проверит сообщения о жестоком обращении с воспитанниками интерната «Надежда» в Железногорске Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Со слов родителей, в интернате... были зафиксированы факты жестокого обращения с детьми, сбора денег, есть проблема с кадрами и отсутствием бронепленки на окнах интерната... В работе задействованы сотрудники прокуратуры», — отметил глава области.

Кроме того, по словам Хинштейна, родители воспитанников интерната жаловались на перегруженность учреждения.

Реакция врио губернатора последовала в ответ на обращение родителей, чьи дети находятся в железногорском интернате. Они потребовали уволить руководство «Надежды».

До этого Хинштейн рассказал, что из приграничья Курской области были эвакуированы 606 человек, в том числе 16 детей. Он уточнил, что сегодня в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 246 мирных жителей, еще 360 человек забрали к себе родные и близкие.

Ранее Хинштейн пообещал увековечить память Героя России Тибилова.

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