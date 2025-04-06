В Петербурге спасли еще двух детенышей серого тюленя

В Петербурге спасли и отправили на реабилитацию двух детенышей серого тюленя

В Петербурге за сутки нашли еще двух истощенных детенышей серого тюленя и отправили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Об этом сообщил Фонд друзей балтийской нерпы.

По данным волонтеров, одного тюлененка привезли из Серово, а второго нашли на мысе Стирсуден.

«Тюленята длинные, но тощие. Итого за субботу — еще три тюленя», — заключили в Фонде.

В тот же день житель Северной столицы спас истощенного тюлененка, которого нашел у Яхтенного моста. Теперь малыш также находится под опекой Фонда. Специалисты приступили к выхаживанию малыша, а также выясняют причины его истощения и проводят необходимые медицинские процедуры.

С начала 2025 года сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы в Санкт-Петербурге спасли более 20 ластоногих. В организации обратили внимание, что помощь этим животным критически важна, так как их численность крайне мала.

Там уточнили, что, помимо нерп, на попечении у волонтеров 15 детенышей серых тюленей. Они поступают ежедневно, в основном из Выборгского района Ленинградской области.

Ранее в Приморье спасли истощенного детеныша нерпы, дрейфовавшего на льдине.