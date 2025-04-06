СК возбудил еще одно уголовное дело из-за зверств ВСУ в Курской области

Уголовное дело возбуждено по факту убийства бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителя хутора Дмитрюков Суджанского района Курской области. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко в Telegram-канале ведомства.

Тело мирного жителя с признаками насильственной смерти было обнаружено в одном из домов хутора. На видео с места преступления, опубликованном СК, можно увидеть разруху во дворе, разбитые окна и разрушенный забор. В доме также разгром, на полу разбросаны вещи.

Как рассказала Петренко, собранные в ходе осмотра места преступления улики свидетельствуют о том, что его совершили представители украинских вооруженных формирований. Уголовное дело возбуждено по статье «Террористический акт».

В настоящий момент проводятся следственные мероприятия, направленные на опознание потерпевшего. Назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются свидетели. В ходе расследования будут установлены и привлечены к ответственности все причастные к преступлению люди.

Еще одно уголовное дело по статье о теракте было возбуждено в связи с ранением мужчины в Курской области. Во время сельхоз работ на тракторе он наехал на мину.

По данным следствия, взрывчатка была установлена украинскими диверсантами. В настоящий момент устанавливаются причастные к этому лица. Расследование продолжается.

Ранее украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области.