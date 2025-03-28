В Курской области завели дело о теракте после подрыва тракториста на мине

СК завел уголовное дело о теракте после подрыва тракториста в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт) в связи с ранением мужчины в Курской области, который во время сельхоз работ на тракторе наехал на мину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что взрывчатка была установлена украинскими диверсантами в августе прошлого года, в рамках серии диверсий на территории России.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к организации и совершению данного теракта, с целью привлечения их к ответственности.

Расследование продолжается.

Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в Льговском районе Курской области 30-летний тракторист получил ранения, наехав на мину, предположительно, украинского производства. Пострадавший доставлен в областную больницу с минно-взрывной травмой, включающей осколочные ранения затылочной области головы и шеи. По словам Хинштейна, жизни мужчины ничего не угрожает.

Ранее украинским военным дали 14 лет колонии за теракт в Курской области.