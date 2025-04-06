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Российских специалистов могут привлечь к работам на АЭС в Венгрии

Специалистов из РФ могут привлечь к продлению срока службы блоков АЭС «Пакш»
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АЭС «Пакш»

Российские специалисты могут быть привлечены к проекту по продлению срока эксплуатации четырех энергоблоков атомной электростанции (АЭС) «Пакш» в Венгрии до середины 2050-х годов. Об этом сообщил РИА Новости глава кабинета генерального директора станции Пал Ковач.

По его словам, сотрудники АЭС уже подготовили экологический отчет и направили его в венгерский регулирующий орган. Следующим этапом станут общественные слушания на уровне Евросоюза, которые могут занять от года до полутора лет. В рамках этих процедур соседние государства и экологические организации смогут задавать Венгрии свои вопросы. По завершению слушаний будет выдана лицензия на продление сроков эксплуатации энергоблоков.

Ковач отметил, что российские специалисты пока не участвуют в оценке состояния реакторов, однако, вероятно, будут привлечены к работе по продлению их работы.

«Есть вопросы, особенно связанные с устареванием основного металла реактора, где Россия передовая. В России уже есть реакторы, работающие более 50 лет. Тогда на основе их данных мы сможем представить надзору обоснование, как проходит устаревание основного металла через 50-60 лет под действием температуры, давления и радиационной среды», — сказал Ковач.

В конце 2014 года Россия и Венгрия договорились о строительстве на АЭС «Пакш» новых энергоблоков — №5 и №6 («Пакш-2»). Россия должна была выделить Венгрии на реализацию проекта кредит в размере до €10 млрд. Общая стоимость работ при этом оценивалась в €12,5 млрд. Венгерский регулятор выдал лицензию на строительство АЭС в августе 2022 года.

После начала специальной военной операции атомная отрасль стала одной из проблемных при разработке антироссийских санкций. По контракту с «Росатомом» на строительство АЭС «Пакш-2», два блока электростанции планируется запустить в Венгрии к 2030 году. Газета Politico писала, что Будапешт неоднократно накладывал вето на санкции против российского атомного сектора, который имеет для страны критическое значение.

Ранее сообщалось, что ЕС исключил АЭС «Пакш-2» из списка санкций.

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