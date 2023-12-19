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ЕС исключил венгерскую АЭС из списка рестрикций в рамках 12-го пакета санкций против РФ

ЕС исключил АЭС «Пакш-2» из списка рестрикций в рамках пакета санкций против РФ

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Европейский союз исключил строящуюся в Венгрии атомную электростанцию «Пакш-2» из списка рестрикций, которые предусматривает 12-й пакет антироссийских санкций. Об этом сообщается в опубликованном в «Официальном журнале Евросоюза» постановлении Совета Евросоюза.

«Из-за важности проекта «Пакш-2» для интересов Венгрии с точки зрения стабильности энергоснабжения это решение разъясняет, что исключения и изъятия, которые связаны с проектом гражданской атомной энергетики, в полном объеме применяются ко всем товарам и услугам, которые являются необходимыми для этого проекта», — говорится в документе.

Этот шаг стал еще одним ограничением санкций, которого смогла добиться Венгрия в отношении проектов на своей территории.

18 декабря Европейский союз опубликовал 12-й пакет санкций против Российской Федерации. В него были включены 61 человек и 86 юридических лиц.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.

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