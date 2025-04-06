На жителя Якутии, державшего в рабстве двух человек, завели уголовное дело

СК возбудил дело против жителя Якутии, державшего в рабстве двух человек

Якутские следователи завели уголовное дело на жителя села Кюндядя, который, по имеющимся данным, насильно удерживал на ферме двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, местный житель насильно удерживал мужчин 30 лет и 51 года. Одного из них содержали в ненадлежащих для проживания человека условиях и заставляли следить за крупным рогатым скотом, при этом фактически его лишили «возможности свободного передвижения».

Второй заложник смог воспользоваться моментом и 4 апреля бежал, обратившись за помощью. По данным полиции, молодой человек утверждал, что рабов держат на цепи, избивают и заставляют работать.

В сентябре 2024 года волонтеры организации «Альтернатива» сообщили о ферме в поселке Ровно Тульской области, где цыгане держали людей в трудовом рабстве. Местное управление СК начало проверку, было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что среди незаконно удерживаемых на ферме людей был и бывший участник специальной военной операции.

Один из освобожденных рабочих фермы Александр Коваценко рассказывал корреспонденту «Газеты.Ru», что люди жили в антисанитарных условиях, иногда к ним применяли физическую силу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек