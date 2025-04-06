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В Якутии рассказали об удерживаемых в рабстве мужчинах

Полиция проверяет информацию о мужчинах в рабстве на ферме в Якутии
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Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Правоохранители проводят проверку по сообщениям о двух мужчинах в якутском селе Кюндядя, которых удерживают в рабстве на ферме. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник.

В Сети появилась информация, что в селе Кюндядя Нюрбинского района Якутии нашли двух незаконно удерживаемых местным жителем мужчин. Утверждается, что оттуда сбежал молодой человек и рассказал обо всем местной жительнице.

Мужчина утверждал, что рабов держать в цепи, избивают и заставляют работать. Полиция проводит проверку.

В сентябре 2024 года волонтеры организации «Альтернатива» сообщили о ферме в поселке Ровно Тульской области, где цыгане держали людей в трудовом рабстве. Местное управление СК начало проверку, было возбуждено уголовное дело. Сообщалось, что среди незаконно удерживаемых на ферме людей был и бывший участник специальной военной операции.

Один из освобожденных рабочих фермы Александр Коваценко в колонке для «Газеты.Ru» рассказывал, что люди жили в антисанитарных условиях, иногда к ним применяли физическую силу.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области два брата три года держали в рабстве пятерых человек.

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