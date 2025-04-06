Врач рассказал, как Паша Техник провел последние часы

Работавший с рэпером Пашей Техником психолог-нарколог Василий Шуров в комментарии Aif.ru назвал чудом то, что музыкант дожил до 40 лет.

По словам врача, артист почти постоянно употреблял наркотики и тяжелые препараты.

«В Таиланде несколько дней не знали, что с ним делать после того, как он принял разные наркотики. У Паши произошла аспирация рвотными массами, отсюда двусторонняя пневмония с выключением легких. Также скорую ему не сразу вызвали», — утверждает Шуров.

Он сообщил, что после подключения к аппарату искусственной вентиляции легких у музыканта начались полиорганная недостаточность и сепсис. Врач добавил, что, помимо наркотиков, исполнитель злоупотреблял алкоголем, но «все почему-то считали, что он бессмертный».

Два дня назад Паша Техник скончался в возрасте 40 лет. 27 марта он был госпитализирован в больницу в Таиланде с тяжелым отравлением, причина которого пока неизвестна. На протяжении недели врачи боролись за его жизнь, но 4 апреля состояние рэпера резко ухудшилось — он пережил клиническую смерть, а через несколько часов врачи отключили его от аппарата жизнеобеспечения.

Ранее менеджер забрал тело рэпера и показал последнее фото с ним.