Вильфанд рассказал о погоде в Москве в апреле

Вильфанд сообщил, что апрель начнется в Москве с теплой и дождливой погоды

Апрель в Москве начнется с очень теплой и дождливой погоды. Об этом сообщил «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик рассказал, что заметные осадки пройдут 1 и 2 апреля. Он объяснил это тем, что циклон перемещается в центр Европейской России с юга, и во вторник начнется «такой заметный дождь», который будет длиться до середины дня среды или до вечера.

Погода будет теплой, во вторник и среду ночью +4...+6℃, днем воздух прогреется до +10℃, отметил Вильфанд.

По его расчетам, за первые два дня апреля может выпасть около трети месячной нормы осадков, в отдельных районах их количество может составить 15-18 мм. Вильфанд напомнил, что апрель считается одним из самых «сухих» месяцев года, когда месячная норма осадков минимальна.

Он добавил, что в четверг, 3 апреля, осадки прекратятся, а температура днем составит +13℃. Такая же погода ожидается в пятницу, 4 апреля.

Синоптик Михаил Леус сообщал, что этот март в столице стал вторым в списке самых теплых первых весенних месяцев за все время инструментальных наблюдений. Средняя температура воздуха составила +3,9°C.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.