Петербургский учитель, подозреваемый в растлении школьницы, мог совратить еще одну девочку

78.ru: в Петербурге учителя заподозрили в совращении двух школьниц

В Петербурге 33-летний учитель истории, подозреваемый в растлении 16-летней ученицы в стенах школы, мог совратить еще одну девочку. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Предварительно, педагог растлевал девушку-подростка десять месяцев в стенах учебного заведения. Десятиклассница сама подошла к учительнице русского языка, с которой историк состоял в отношениях, и обо всем рассказала — сотрудница передала информацию руководству, и мать подростка вызвали на разговор.

Выяснилось, что мужчина мог приставать к еще одной школьнице. Второй пострадавшей может быть ученица девятого класса. Сейчас педагог находится в отделе полиции и объясняет свое поведение стражам порядка, детали и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Инцидент произошел в школе, расположенной на улице Пестеля. Узнавшая о совращении дочери женщина обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Ранее сварщик из Татарстана почти неделю растлевал четырехлетнюю девочку у себя дома.