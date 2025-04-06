Осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине через фонд помощи

Telegraph: осужденный в Британии педофил работал с детьми на Украине

Британец, который был осужден и отбыл тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, работал в благотворительной организации. Об этом пишет британская газета Telegraph.

«Осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине, после того, как в процедуре проверки были допущены «серьезные ошибки», — говорится в публикации.

Telegraph пишет, что речь идет о благотворительной организации Siobhan's Trust, которая занимается обеспечением переселенцев на Украине продуктами питания. Издание отмечает, что благотворительная организация сменила свое название на HopeFull.

Газета также указывает, что организация наняла в начале 2023 года 52-летнего мужчину, который представлялся как Джек Морган, при этом не проверив его биографию.

По данным Telegraph, подозрения к Моргану возникли у волонтеров, они решили проверить его личность и узнали, что под именем Моргана скрывался британец Ли Каллаган, которого ранее судили за преступления сексуального характера в отношении детей. Британец отбыл в тюрьме два года и ему было запрещено покидать страну без уведомления полиции в течение десяти лет.

«Мужчина 52 лет, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев после начала работы в благотворительной организации на западе Украины», — пишет газета.

Организация в свою очередь заявила, что никто из волонтеров не оставался наедине с детьми из соображений безопасности.

Незадолго до этого газета The Sun писала, что британская полиция арестовала депутата от правящей Лейбористской партии Дэна Норриса, которого подозревают в совершении сексуальных преступлений против несовершеннолетней.

Ранее Маск назвал Стармера соучастником массовых изнасилований в Британии.