Польша укрепила водную границу с Белоруссией

Польша оборудовала электронным заграждением участки водной границы с Белоруссией. Об этом сообщила погранстража страны, пишет РИА Новости.

«Полный электронный контроль на Подляском участке границы с Белоруссией. Пограничная стража получила электронное заграждение, построенное на пограничных реках Свислочь и Источанка», — говорится в сообщении погранстражи.

Отмечается, что системой электронного мониторинга оборудован уже весь участок польско-белорусской границы в Подляском воеводстве.

О том, что польские власти решили создать электронный барьер на водных участках границы с Белоруссией стало известно в мае 2024 года. Длина заграждения составит 47 километров. Его оснастят датчиками движения, а также камерами, которые будут круглосуточно наблюдать за местностью и фиксировать все происходящее.

Летом 2023 года поляки установили электронный барьер на сухопутном участке границы с Белоруссией. Он состоит из 11 контейнеров, в которых помещены тепловизорные камеры, кабели обнаружения и камеры ночного видения.

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