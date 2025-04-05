На западе Украины произошел транспортный коллапс из-за забастовки против военкомов

В украинском Дрогобыче во Львовской области из-за действий сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) на работу не вышли все водители автобусов. Об этом сообщает «Страна.ua».

По словам директора компании-перевозчика «Сигма» Михаила Пастушака, водители объявили забастовку, после того как накануне их коллегу прямо из автобуса отправили на военно-врачебную комиссию. Пастушак утверждает, что «сделать бронь для работников практически нереально», поэтому его сотрудники не вышли на работу.

В ТЦК отметили, что при мобилизации водителя автобуса не было никаких нарушений.

«Ни один закон не предусматривает автоматического освобождения от мобилизации только на основании трудоустройства», — добавили там и посоветовали директору «Сигмы» все-таки обратиться с заявлением по поводу брони водителей. Городские власти на этом фоне заявили, что принимают меры, чтобы стабилизировать пассажирские перевозки в Дрогобыче.

В ноябре 2024 года СМИ сообщили, что большинство мужчин в Харькове отказываются выходить на работу из-за облав, которые на предприятиях устраивают сотрудники ТЦК. Владелец местной станции техобслуживания рассказал, что его коллеги, которые ремонтируют рулевые рейки, остались дома из-за «риска не доехать до работы», а к поставщикам масел он смог попасть только с черного входа, так как все было закрыто.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее появилось видео, как украинца в Днепре «бусифицируют» при помощи побоев.