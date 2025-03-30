Появилось видео, как украинца в Днепре «бусифицируют» при помощи побоев

В городе Днепр на юго-востоке Украины восемь человек насильно мобилизовали мужчину на улице, нанеся ему удары по почкам и голове. Видео инцидента опубликовала «Страна.ua».

На записи видно, как военкомы заталкивают отбивающегося мужчину в зеленый микроавтобус (бус), после чего садятся в машину и уезжают. Среди сотрудников ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) шесть человек в камуфляжной форме и двое в черной одежде.

С прошлого октября мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 12 марта Верховная рада в первом чтении поддержала введение уголовной ответственности для сотрудников военкоматов и членов медицинских комиссий за нарушение правил призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее было опубликовано видео, как военкомы на Украине забрали гулявшего с коляской мужчину.