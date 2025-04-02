Профессор рассказал, что в 2026 году пенсию могут повысить дважды

Российские власти проведут двухэтапную индексацию страховых пенсий в следующем году. Об этом сообщило агентство Prime со ссылкой на декана факультета права НИУ ВШЭ, профессора Вадима Виноградова.

Первая индексация пройдет в феврале следующего года, исходя из уровня инфляции 2025 года. Вторая индексация — в апреле 2026 года с учетом поступлений в Социальный фонд, рассказал Виноградов.

Он пояснил, что эти поступления будут зависеть от экономической обстановки, уровня занятости и прочих факторов. Прогнозируется, что инфляция в 2026 году составит около 4–5%, а доходы Соцфонда могут вырасти на 2–3%.

По его словам, двухэтапная индексация пенсий станет важным шагом в развитии пенсионной системы и позволит проявиться принципу солидарности поколений, при котором рост экономики и зарплат работающих россиян приводит к увеличению пенсий.

Кроме того, со следующего года СФР сможет назначать и выплачивать региональные доплаты к пенсиям, что упростит процесс получения допподдержки.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявляла, что пересмотр подхода к индексации пенсий в настоящее время невозможен.

Ранее экономист предупредила, что выплату пенсии могут приостановить.