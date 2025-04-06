Полиция задержала забаррикадировавшегося в парламенте Канады мужчину

Полиция Оттавы задержала мужчину, который забаррикадировался в здании парламента Канады. Об этом местные силовики сообщили в соцсети X.

По данным ведомства, мужчина пытался захватить восточный блок парламента. Задержание неизвестного прошло без происшествий.

Полиция начала расследование инцидента. Позже она представит подробности произошедшего.

Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве накануне примерно в 15:00 по местному времени (22:00 мск 5 апреля). Здание парламента эвакуировали.

В октябре прошлого года полиция Оттавы задержала мужчину в возрасте около 60 лет, который на незаконном основании предпринял попытку проникнуть в здание национального парламента Канады через один из блокпостов в десятую годовщину теракта, совершенного исламистом в канадской столице. При себе у него была большая черная сумка. Главный законодательный орган Канады мужчина называл «домом зла».

Ранее Полиция арестовала активиста, забравшегося на лондонский Биг-Бен.