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Полиция арестовала активиста, забравшегося на лондонский Биг-Бен

Daily Mail: активиста с палестинским флагом арестовали за акцию на Биг-Бене
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Hannah McKay/Reuters

Полиция лондонского района Вестминстер задержала активиста, который забрался с палестинским флагом на башню Биг-Бена. Об этом пишет издание Daily Mail.

Мужчина взобрался на башню Елизаветы Вестминстерского дворца утром 8 марта. Его удалось снять после полуночи в воскресенье.

Телеканал Sky News сообщал, что сотрудники экстренных служб проводили с активистом переговоры с пожарного подъемника. Однако мужчина заявил, что спустится только «на своих условиях». Более того, пропалестинский активист пригрозил, что в случае, если спасатели к нему приблизятся, ему придется подвергнуть себя опасности и забраться еще выше.

Активист публиковал видеоролики с Биг-Бена в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), на одном из них он заявлял, что планирует остаться на башне более трех дней. Из-за происходящего весь Виндзорский мост в центре британской столицы перекрывали для пешеходов и транспорта.

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