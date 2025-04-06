Неизвестный забаррикадировался в здании парламента Канады

Неизвестный мужчина забаррикадировался в здании парламента Канады в Оттаве. Об этом сообщила полиция города в соцсети Х.

«Офицеры находятся на месте Парламентского холма, так как мужчина забаррикадировался в восточном блоке (парламента. — «Газета.Ru») ред.). Восточное крыло было эвакуировано», — говорится в сообщении.

Правоохранители добавили, что в настоящее время нет данных о пострадавших. Полиция продолжает расследование инцидента.

По данным полиции, инцидент начался до 15:00 по местному времени (22:00 по московскому 5 апреля). В своем заявлении полиция призвала жителей города избегать места происшествия.

В октябре прошлого года полиция Оттавы задержала мужчину в возрасте около 60 лет, который на незаконном основании предпринял попытку проникнуть в здание национального парламента Канады через один из блокпостов в десятую годовщину теракта, совершенного исламистом в канадской столице. При себе у него была большая черная сумка. Главный законодательный орган Канады мужчина называл «домом зла».

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