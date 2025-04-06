Губернатор Кобзев: в Приангарье из-за сильного ветра пострадали семь человек

Семь человек, включая одного ребенка, пострадали из-за сильного ветра в Иркутской области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

«За прошедшие сутки в медицину катастроф обратились семь человек, в том числе один ребенок. Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались», — сообщил глава региона.

Кобзев добавил, что ликвидация пожаров продолжается, в настоящее время известно о 17 сгоревших жилых домах. Порывы ветра в Тайшетском, Чунском, Тулунском, а также Нижнеудинском и Братском районах повредили 40 кровель и семь ограждений.

По словам губернатора, также сильный ветер повалил 18 деревьев, 12 опор линий электропередач, 46 населенных пунктов остались без света. Кроме того, оказались повреждены две автобусные остановки.

Помимо этого, Кобзев сообщил, что 6 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с, что станет еще одним испытанием для области на прочность.

Мощный ураган с порывами ветра до 33 м/с обрушился на Сибирь, вызвав разрушения. Десятки людей пострадали из-за упавших деревьев и конструкций. Стихия оставила без света целые районы в Хакасии, Красноярском крае и Новосибирской области, где энергетики задействовали два десятка бригад для восстановления электроснабжения.

В Усть-Абаканском районе введен режим ЧС, а в Красноярске бушуют лесные пожары, в Иркутской области из-за урагана отключили электроснабжение в более чем 100 тысячах домов. Подробности о разгуле стихии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее труба котельной обрушилась в Красноярском крае из-за сильного ветра.