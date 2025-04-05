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Труба котельной обрушилась в Красноярском крае из-за сильного ветра

В Красноярском крае из-за сильных порывов ветра обрушилась труба котельной
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Telegram-канал »Прокуратура Красноярского края»

Обрушение трубы котельной высотой 35 метров произошло из-за сильного ветра в селе Ермаковское Красноярского края. Об этом сообщила прокуратура края в Telegram-канале.

Работу котельной приостановили в связи с инцидентом. Без подачи тепла остались более двух тысяч жителей и административные здания, рассказали в ведомстве.

На территории района был введен режим чрезвычайной ситуации. На месте ЧП находится прокурор Ермаковского района, который координирует действия администрации района и теплоснабжающей организации по устранению аварии.

Проводятся работы по установке временной дымовой трубы, добавили в прокуратуре.

5 апреля жители более 90 населенных пунктов в Красноярском крае остались без света из-за сильного ветра с порывами до 28 м/с. Отключение электроснабжения затронуло почти 60 тыс. человек. На территории края также произошли более 20 ландшафтных пожаров.

Ранее в Железногорске река Байкал вышла из берегов.

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