Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кинолог назвал признаки того, что собака заскучала

Кинолог Голубев: заскучавшая собака может грызть мебель и лаять
close
Pixabay

Деструктивное поведение собаки может говорить о скуке питомца. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Заскучавший питомец может начать грызть вашу мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью, бесконтрольно лаять. Конечно, это не значит, что хозяин должен все время развлекать питомца. Важно давать собаке необходимую физическую и эмоциональную разрядку, а пока вас нет рядом, предлагать игры для самостоятельных развлечений», — пояснил эксперт.

Еще одним признаком является гиперактивность, когда питомец очень бурно реагирует на окружающих людей и животных, ищет развлечения дома и постоянно рвется вперед во время выгула. Заскучавший питомец также может лаять без причины и требовать больше внимания, добавил Голубев. Например, следовать за своим хозяином по пятам.

Международная команда ученых до этого выявила, что моргание у собак — это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Оказывается, собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов.

Ранее кинолог объяснил, почему собаки лают.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами