Кинолог назвал признаки того, что собака заскучала

Деструктивное поведение собаки может говорить о скуке питомца. Об этом РИАМО рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

«Заскучавший питомец может начать грызть вашу мебель, сдирать обои, подкапывать под дверью, бесконтрольно лаять. Конечно, это не значит, что хозяин должен все время развлекать питомца. Важно давать собаке необходимую физическую и эмоциональную разрядку, а пока вас нет рядом, предлагать игры для самостоятельных развлечений», — пояснил эксперт.

Еще одним признаком является гиперактивность, когда питомец очень бурно реагирует на окружающих людей и животных, ищет развлечения дома и постоянно рвется вперед во время выгула. Заскучавший питомец также может лаять без причины и требовать больше внимания, добавил Голубев. Например, следовать за своим хозяином по пятам.

Международная команда ученых до этого выявила, что моргание у собак — это не просто способ увлажнить глаза, а важная часть их языка тела. Оказывается, собаки чаще моргают, когда находятся в компании других собак или людей, что может служить способом передачи сигналов.

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