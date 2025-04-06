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Большинство жителей одного из районов Курской области готовы вернуться домой

Хинштейн: большинство жителей Большесолдатского района готовы вернуться домой
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Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Из 10 тысяч жителей Большесолдатского района Курской области порядка 8 тысяч вынужденно покинувших свои дома граждан готовы вернуться. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«До событий августа (2024 года) в муниципалитете проживало 10 360 человек, сегодня там остаётся чуть больше 3 тысяч. Из 10 тысяч жителей готовы вернуться порядка 8 тысяч», — написал он.

Хинштейн отметил, что большинство жителей хотят вернуться именно на те участки, которые принадлежали им ранее. На данный момент в этом районе расположены около 4 тыс. домовладений. Из них 294 признаны непригодными для проживания.

По словам врио губернатора, на сегодняшний день в Большесолдатском районе разминировано два населенных пункта, всего работы запланированы в восьми.

Хинштейн отметил, что жителей волнует проблема посевов, многие боятся подорваться на боеприпасах в полях. Основные силы саперов брошены на то, чтобы разминировать села и деревни, уже потом дело доходит до лесов и полей.

Ранее сообщалось, что в Курской области были повреждены более 20 храмов.

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