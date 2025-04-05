В Курской области в ходе боев были повреждены более 20 храмов

Более 20 храмов на территории Курской области получили повреждения в ходе боевых действий. Об этом говорится в рапорте митрополита Курского и Рыльского Германа (Моралина), опубликованном на сайте Российской православной церкви (РПЦ).

В тексте уточняется, что урон получили 23 религиозных учреждения. Речь идет о храмах в Глушковском, Суджанском, Рыльском, Беловском и Большесолдатском районах.

«Два из них разрушены до основания, пять — имеют незначительные повреждения», — уточнил митрополит.

Он добавил, что власти пообещали восстановить храмы за счет бюджетных средств. В том числе деньги планирует выделить федеральный центр, подчеркивается в рапорте.

При этом сейчас ситуация в Курской области остается сложной и опасной. Из-за этого специалисты не могут приступить к восстановительным и реставрационным работам, отметил Герман.

«Это будет совершаться после полного освобождения [региона], прекращения постоянных обстрелов и разминирования территорий», — пояснил он.

2 апреля журналисты РИА Новости со ссылкой на бойцов группировки российских войск «Север» сообщили, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) устроили боевые позиции на территории старинного Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Религиозное учреждение расположено в селе Горналь в Суджанском районе Курской области.

Ранее в Курской области в результате удара ВСУ по одному из храмов сгорели святыни.